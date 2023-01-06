الجلسة العاشرة دون نتيجة.. مجلس النواب الأميركي يرجئ التصويت لاختيار رئيسه

2023/01/06 | 06:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب الأميركي، الخميس، على رفع الجلسة إلى ظهر الجمعة بعدما لم يتمكن النواب من الاجماع على رئيس المجلس.

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