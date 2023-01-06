في كتابه الجديد.. الأمير هاري يتحدث عن

2023/01/06 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمير البريطاني هاري، في مذكراته التي سوف تصدر قريبا في كتاب تحت عنوان"سبير" أنه شعر بندم كبير عندما شاهد زوجته، ميغان ماركل، وهي تصور مشهدا حميميا في المسلسل الشهير"Suits".

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