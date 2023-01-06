كاميرا توثق ما حدث لطائرة ركاب كانت تحاول الاقلاع بالقرب من اشتباك مسلح في المكسيك

2023/01/06 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شركة الطيران المكسيكية "Aeromexico" أن إحدى طائراتها أصيبت برصاصة أثناء محاولتها الإقلاع من مدينة كولياكان ، أثناء اشتباك مسلح دار بين أفراد عصابة والسلطات الفيدرالية بعد القبض على نجل خواكين غوزمان المعروف باسم "إل تشابو" الخميس.

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