2023/01/06 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم أستراليا شراء منظومة الصواريخ الأميركية، هيمارس، التي يُنسب إليها الفضل بشكل كبير في كبح جماح الغزو الروسي في أوكرانيا، وتكبيد قوات الكرملين خسائر في أول أيام رأس السنة، حيث تحدثت تقارير عن مقتل نحو 400 جندي روسي، وفقا لما ذكرت "التايمز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستراليا تعتزم شراء أسلحة أميركية ساهمت في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستراليا تعتزم شراء أسلحة أميركية ساهمت في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).