الإمارات.. هل يحتوي بسكويت

2023/01/06 | 09:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تداول بعض المعلومات التي تشير إلى أن بسكويت "أوريو" ليس حلالًا، بسبب احتوائه على شحم الخنزير وبعض المواد الكحولية.وأكّدت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، أن هذه المعلومات غير صحيحة.

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