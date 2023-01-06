2023/01/06 | 09:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1igJbVrAvYQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصدر يغرد ويرحب بقدوم الضيوف العرب إلى البصرة | اخبار التاسعة 2023/1/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصدر يغرد ويرحب بقدوم الضيوف العرب إلى البصرة | اخبار التاسعة 2023/1/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).