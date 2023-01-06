2023/01/06 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في نحو شهر اليوم الجمعة، بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأميركية الضوء على سوق عمل لا تزال شحيحة العمالة مما قد يبقي الفدرالي الأميركي على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار يظل قريباً من ذروة شهر بعد بيانات سوق العمل الأميركية المركز الخبري الوطني.

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