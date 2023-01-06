2023/01/06 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يساعد جهاز Qbear الجديد، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، في الإجابة على سؤال الآباء الجدد – لماذا يبكي طفلي؟.و Qbear عبارة عن جهاز دائري مغطى بالسيليكون مع برنامج يحلل البكاء لتحديد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ابتكار جديد يكشف أسباب بكاء الطفل في ثوان المركز الخبري الوطني.

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