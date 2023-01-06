2023/01/06 | 09:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز - أمنهنأ وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، الجيش العراقي بمناسبة مرور 102 عام على تأسيسه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية مهنئًا بعيد الجيش: جبهة العراق الأولى وسوره العالي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية مهنئًا بعيد الجيش: جبهة العراق الأولى وسوره العالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).