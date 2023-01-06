الاكاديمية العسكرية تُبلغ المتقدمين للدورة 113 بتغيير مواعيد الفحص الطبي

2023/01/06 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الاكاديمية العسكرية، اليوم الجمعة، تنويهاً بشأن موعد الفحص الطبي للطلاب المتقدمين الى الكلية العسكرية للدورة 113.

وذكرت الاكاديمية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نسترعي انتباه الطلاب المتقدمين إلى الكلية العسكرية الدورة 113 الملحق، بأن الفحص الطبي والبدني الخاص بهم، والمقرر أن يكون يوم 5 كانون الثاني 2023، جرى تأجيله إلى يوم 9 كانون الثاني 2023، كما تأجّل فحص يوم 7 كانون الثاني 2023 إلى يوم 10 كانون الثاني 2023، وتأجّل فحص يوم 8 كانون الثاني 2023 إلى يوم 11 كانون الثاني 2023، وذلك لانشغال الكلية، خلال الأيام المذكورة آنفاً، بحفل تخرج طلاب الدورة 111".

واضافت أنه "يلتزم المتقدمون، من غير الأيام المذكورة، بالمواعيد المحددة لهم".

تحرير: أ.ق

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