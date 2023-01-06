"الخوادم تغنيك عن الانترنت".. واتساب يتيح "ميزة ثورية" تقلب الموازين

2023/01/06 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

اعلنت شركة "ميتا" عن اتاحة ميزة جديدة في تطبيق "واتساب"، يتم فيها استخدام التطبيق عبر "خوادم بروكسي" وهي البوابات الوسيطة بين المستخدمين وخوادم الويب التي تتيح لهم الاتصال بالإنترنت.

واوضحت أنه "يمكن لمستخدمي "واتساب" على مستوى العالم التوجه إلى إعدادات التطبيق لإدخال اسم الخادم الوكيل، واستخدامه للوصول إلى الإنترنت".

واشارت الى انه "تعمل الخوادم الوكيلة كبوابات بديلة بين المستخدم والإنترنت عندما يتم إغلاق طرق الاتصال والخوادم التقليدية أو قطعها".

فيما بينت انه "سيساعد السماح لمستخدمي "واتساب" بالاتصال بالخوادم الوكيلة هؤلاء على الاتصال في حالة قطع الإنترنت".

وأضاف "واتساب" منشورا لمدونته جاء فيه: "هدفنا في 2023 ألا تحدث عمليات قطع للإنترنت أبدا"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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