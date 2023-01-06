ارتفاع طفيف باسعار الذهب في الاسواق المحلية

2023/01/06 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ارتفع سعر مثقال الذهب، اليوم الجمعة، في الأسواق المحلية ببغداد الى نحو 380 الف دينار.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي اليوم سعر 380,800 دينار .

فيما سجل سعر المثقال يوم أمس سعر 379,845 دينار، بفارق صعود 955 دينارا .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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