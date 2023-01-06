2023/01/06 | 09:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _gB5QQoR7dY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بوتين يعلن هدنة مؤقتة مع اوكرانيا للاحتفال بعيد الميلاد وملفات اخرى في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بوتين يعلن هدنة مؤقتة مع اوكرانيا للاحتفال بعيد الميلاد وملفات اخرى في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).