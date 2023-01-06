اعترافات الأمير هاري عن أفغانستان تثير مخاوف أمنية

2023/01/06 | 10:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف الأمير البريطاني هاري، بقتله 25 من مقاتلي طالبان، خلال مشاركته الثانية في الحرب ضد الحركة بأفغانستان، بين عامي 2012 و2013

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