الحلبوسي يهنئ بعيد الجيش العراقي

2023/01/06 | 10:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنآ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الجمعة بمناسبة عيد الجيش العراقي.

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