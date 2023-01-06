معلمة بصرية تبرر فعلتها عبر (بغداد اليوم): الفيديو كان بهدف تحفيز التلاميذ

2023/01/06 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

ردت المعلمة في مديرية تربية البصرة، نرمين الشمري، اليوم الجمعة، على قرار وزارة التربية في تشكيل لجنة تحقيقية بشأن ظهروها بمقطع فيديوي بين التلاميذ داخل المدرسة انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة "تصرفي لم يكن إساءة للعملية التربوية وكان بهدف تعزيز الثقة بيني وبين التلاميذ".





وذكرت الشمري لـ( لبغداد اليوم ) ان "حبي لتلاميذي جعلني اقوم بالتصوير واستغرب نقل الفيديو على انه خطأ كارثي يرتكبه المعلم، مبينة ان "التلاميذ يقضون دوامهم في مدرستنا الكارافانية وعليه رغبة مني بزيادة همتهم وتحفيزهم قمت بتصوير المقطع الفيديوي والقيام ببعض الفعاليات التي تعطي حافزا لهم لحب المدرسة" .

وأضافت ان "المقطع لم يكون في الصف الدراسي وانما بساحة المدرسة وعندما نشرته بصفحتي بالفيس روج له بالتيك توك، ولهذا اخذ على انه اساءة للتعليم "، موضحة "لم اقصد الإساءة وعملت وسأعمل للحفاظ على سمعة التربية والتدريس فيها".

يذكر ان الشمري ظهرت في مقطع فيديوي داخل مدرسة ابتدائية في البصرة وهي تتحدث مع تلاميذها، بشأن قيامها للسفر من اجل العلاج ودعتهم الى متابعة حسابها في الانستغرام.

وكان وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري قد وجه امس مدير عام تربية البصرة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا بحق احدى معلمات المحافظة، ومحاسبتها بعد قيامها بسلوكيات لا تتلاءم مع القيم التربوية على احدى منصات التواصل الاجتماعي.



بحسب بيان لوزارة التربية .

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