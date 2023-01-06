البصرة.. جدول مباريات اليوم بافتتاح منافسات كأس الخليج

2023/01/06 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، جدول مباريات الجولة والمجموعة الاولى لمباريات انطلاق خليجي 25 في البصرة .

وتضمن الجدول مواجهة المنتخب العراقي ونظيره العماني على استاد جذع النخلة الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، فيما سيواجه المنتخب اليمني نظيره السعودي الساعة 9:45 على الملعب نفسه .

تحرير : ع ك

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