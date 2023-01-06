اليوم.. منتخبنا الوطني وعُمان يقصان شريط افتتاح خليجي 25

2023/01/06 | 10:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يقص منتخبنا الوطني مع نظيره العُماني، شريط افتتاح بطولة كأس الخليج “خليجي 25“ اليوم الجمعة.

ويتواجه المنتخبان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات على ملعب البصرة الدولي.

وسيسبق المباراة حفل افتتاح مرتقب قد يشهد مفاجآت عديدة من بينها حضور الفنان كاظم الساهر.

وسيقود المباراة التي ستنطلق عند السابعة مساءً، الحكم الروماني كوفاكس ستفان.

وفي ثاني مباريات اليوم، سيواجه المنتخب السعودي نظيره اليمني عند التاسعة و45 دقيقة مساءً.

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