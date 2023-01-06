اليوم .. العراق وعمان يقصَّان شريط افتتاح خليجي (25)

2023/01/06 | 10:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب المنتخب العماني.

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