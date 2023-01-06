2023/01/06 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول حسام الرسام الى البصرة للمشاركة بحفل إفتتاح خليجي 25..



فيديو المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول حسام الرسام الى البصرة للمشاركة بحفل إفتتاح خليجي 25.. فيديو) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول حسام الرسام الى البصرة للمشاركة بحفل إفتتاح خليجي 25.. فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).