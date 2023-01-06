الانواء الجوية تتوقع أمطاراً وعواصف رعدية الأسبوع المقبل

2023/01/06 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة وأول يوم في بطولة خليجي 25 في البصرة، فيما توقعت هطول أمطاراً وعواصف رعدية الأسبوع المقبل.

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