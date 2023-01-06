2023/01/06 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، وفاة فتاة إثر انهيار منزلهم في محافظة النجف الاشرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة فتاة إثر انهيار منزلهم في النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة فتاة إثر انهيار منزلهم في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).