المباشرة برفع سيطرة جسر الطابقين في بغداد (صور)

2023/01/06 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، برفع سيطرة جسر الطابقين واغلاق الجسر بشكل مؤقت، في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم اغلاق جسر الطابقين بشكل مؤقت، من الطريق المؤدي من الدورة باتجاه الكرادة، لأغراض رفع سيطرة الجسر".

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