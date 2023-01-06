حصيلة حادثة انهيار مبنى على عمال في الموصل 3 وفيات و11 إصابة واعتقال المهندس والمقاول

2023/01/06 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم الجمعة ثلاث اشخاص و11 جريحا

هي الحصيلة اولية لحادثة انهيار مبنى

في الموصل.

ونقلت مصادر اعلامية إن آخر مستجدات

حادثة انهيار مبنى قيد الانشاء على

العمال العاملين فيه في منطقة يارمجة

بالموصل

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