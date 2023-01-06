الأنواء الجوية: طقس العراق سيشهد امطار رعدية تصاحبها ارتفاع بدرجات الحرارة

2023/01/06 | 11:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة،

ارتفاعاً طفيفاً في السوق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 156200 دينار

لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء

الدولار 156000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك

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