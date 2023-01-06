قيمتها ملايين الدولارات.. السلطات الرومانية تصادر مجموعة سيارات أندرو تيت

2023/01/06 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادرت السلطات الرومانية مجموعة من السيارات الخاصة بصانع المحتوى المثير للجدل، أندرو تيت وشقيقه تريستان، الموقوف على خلفية اتهامات بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل عصابة إجرامية.

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