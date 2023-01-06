خبير يكشف كلفة خليجي 25 في البصرة والعوائد المنتظرة منه

2023/01/06 | 11:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي كلفة بطولة خليجي 25 والعوائد المنتظرة منه.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها “يس عراق”، إن “كلفة اقامة خليجي ٢٥ في البصرة تبلغ ٣٣ مليون دولار لكنها ستؤثر ايجابيا على حركة التجارة والاستثمار بين العراق والدول الخليجية بصورة افضل من كل الموازنات الضخمة التي صرفت على هيآت الاستثمار المحلية والوطنية منذ عام ٢٠٠٦”.

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