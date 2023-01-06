ابنة صدام حسين تعيد نشر فيديو عرض عسكري لجيش العراق أمام والدها وتعلق

2023/01/06 | 11:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، مقطع فيديو لعرض عسكري للقوات المسلحة العراقية أمام والدها في عهده، وذلك بذكرى تأسيس الجيش العراقي الذي يصادف الـ6 من يناير/ كانون الثاني

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