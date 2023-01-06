2023/01/06 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، بعيد الجيش.وشدد الصدر، على “حفظ حقوق الجيش”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يهنئ الجيش بذكرى تأسيسه: لاصوت فوق صوته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يهنئ الجيش بذكرى تأسيسه: لاصوت فوق صوته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يهنئ الجيش بذكرى تأسيسه: لاصوت فوق صوته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).