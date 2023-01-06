2023/01/06 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت اللجنة المنظمة للاتحاد الخليجي لكرة القدم عن موعد فتح ابواب ملعب البصرة الدولي والميناء الاولمبي امام جمهور بطولة خليجي 25 .وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد فتح أبواب ملعب البصرة الدولي أمام الجمهور المركز الخبري الوطني.

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