البرلمان يدعو لدعم البصرة والتشجيع لجميع المنتخبات المشاركة بخليجي زين 25

2023/01/06 | 11:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، الى الدعم الكامل للبصرة والتشجيع لجميع المنتخبات المشاركة بخليجي 25.

وقال المندلاوي في بيان إن “العراقيين ينتظرون بصورة عامة والبصريون بصورة خاصة الحدث الأبرز وهو افتتاح (بطولة خليجي 25 في البصرة)، بطولة شغلت الرأي العام العراقي كثيراً وعلى جميع المستويات”.

وأضاف، أن “هذه البطولة يُمكن لنا أن نقول بضرس قاطع (استعد لها العراقيون جيداً) لما تمثله من اختبار حقيقي لما سيأتي بعدها من بطولات ومهرجانات ذات صبغة عربية وعالمية”.

وتابع: “لذا من واجبنا كعراقيين أن تكون جهودنا مُكرسة لإنجاح البطولة وكذلك توفير جميع ما تحتاجه عملية نجاحها، كذلك لا بد من الإشادة بجهود اللجنة المشرفة على البطولة وكذلك جهود الإدارة المحلية في البصرة ودعم رئيس الوزراء ومتابعته المتواصلة وتذليل جميع العقبات”.

وبين: “لكن مع كل الجهود المبذولة من مختلف المستويات الحكومية لا بد من الإكبار والإجلال بموقف أهلنا في البصرة الحبيبة الفيحاء على كرم الضيافة وحفاوة الترحيب بالمنتخبات والجماهير الخليجية”، مشيداً بـ”موقف البصريين بتوفير جميع أنواع الدعم الشعبي لبطولة خليجي 25”.

واوضح أن “بطولة خليجي 25 والاستعدادات الجارية لها وما رافقها من بناء وإنشاء ملاعب بطراز دولي وكذلك إقامة منشآت فندقية عصرية توضح للرأي العام العراقي أن إعمار وتطوير البلاد وبناها التحتية يحتاج إلى قرار وإرادة وعمل بروح الفريق الواحد وإننا قادرون على ذلك ولا يمكن قبول الأعذار السابقة”.

ودعا المندلاوي، الجماهير الرياضية العراقية بأن “يكون التشجيع لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 25 لأن البطولة هي تقوية لروابط الأخوة والتعاون وليس تنافس رياضي فقط” .

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