مقتدى الصدر بعيده: لا صوت فوق صوت الجيش



مقتدى الصدر بعيده: لا صوت فوق صوت الجيش
2023/01/06 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم -  بغداد 

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، ضرورة حفظ حقوق الجيش العراقي وان لا يعلو صوتا فوق صوته . 

وذكر الصدر في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) ان" الجيش اولا ، ولا صوت فوق صوته ولا بد من حفظ حقوقه ما دام في خدمة الوطن والشعب". 

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