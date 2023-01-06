مقتدى الصدر بعيده: لا صوت فوق صوت الجيش

2023/01/06 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، ضرورة حفظ حقوق الجيش العراقي وان لا يعلو صوتا فوق صوته .

وذكر الصدر في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) ان" الجيش اولا ، ولا صوت فوق صوته ولا بد من حفظ حقوقه ما دام في خدمة الوطن والشعب".

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