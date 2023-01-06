إنتهاء عمليات البحث عن ضحايا مبنى الموصل.. إنقاذ 11 شخصا ومصرع 3 (فيديو)

2023/01/06 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الموصل

أعلنت مديرية الدفاع مدني في نينوى، اليوم الجمعة، عن إنتهاء عمليات البحث عن ضحايا مبنى الموصل المنهار.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عمليات البحث والإنقاذ انتهت في موقع العمارة قيد الانشاء في منطقة يارمجة جنوب شرق مدينة الموصل".

وأضاف أن "الحصيلة النهائية هي تم انقاذ 11 شخصا ووفاة 3 اشخاص في الحادث".

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وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني بانهيار مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق بمنطقة يارمجه في الموصل، مضيفا انه تم انقاذ سبعة أشخاص، ويتوقع بقاء ستة أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

وذكر المصدر انه، تم نقل جميع المصابين الى المستشفى، وأحدهم إصابته بليغة، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني مستمرة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الركام.

تحرير: ر.



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