2023/01/06 | 12:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساعات ويبدأ العرس الخليجي.. العراقيون يتباهون بالبصرة الفيحاء | اخبار المنتصف 2023/1/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tjADacGohOs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساعات ويبدأ العرس الخليجي.. العراقيون يتباهون بالبصرة الفيحاء | اخبار المنتصف 2023/1/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ساعات ويبدأ العرس الخليجي.. العراقيون يتباهون بالبصرة الفيحاء | اخبار المنتصف 2023/1/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).