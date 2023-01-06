بدء وقف إطلاق النار الروسي أحادي الجانب لمدة 36 ساعة في أوكرانيا

2023/01/06 | 12:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل وقف إطلاق النار الروسي أحادي الجانب في أوكرانيا حيز التنفيذ الساعة 4 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (الساعة الـ12 ظهرا بتوقيت مكة).

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