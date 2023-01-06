2023/01/06 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xRAE01j-UWA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القريشي: أخطاء الحكومة فادحة وعواقب رفع الدولار وخيمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القريشي: أخطاء الحكومة فادحة وعواقب رفع الدولار وخيمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).