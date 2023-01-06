2023/01/06 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دخلت هدنة وقف إطلاق النار المعلنة من طرف روسيا حيز التنفيذ منتصف اليوم الجمعة وستستمر حتى نهاية يوم غد السبت 7 يناير.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوعز أمس الخميس، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هدنة وقف إطلاق النار المعلنة من الجانب الروسي تدخل حيز التنفيذ المركز الخبري الوطني.

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