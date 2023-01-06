مطار البصرة يشهد زخمًا في الرحلات الوافدة

2023/01/06 | 12:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن مطار البصرة الدولي يشهد زخماً في الرحلات القادمة، مشيرة إلى أن هناك زخماً في رحلات للوفود الخليجية والعربية.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني، جهاد الديوان، إن “رئيس سلطة الطيران المدني والأقسام المختصة في سلطة الطيران المدني جميعهم الآن في مطار البصرة الدولي”، لافتاً الى أن “هناك رحلات لاستقبال الوفود والمنتخبات والمشجعين ورؤساء الاتحادات العربية”.

وأشار الى أن “هناك زخماً في الرحلات القادمة الى مطار البصرة الدولي”، مبيناً أنه “حتى الآن يتم استقبال الوفود الرياضية ورؤساء الاتحادات العربية والشخصيات الرياضية”.

وتنطق عصر اليوم بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، فيما أكدت محافظة البصرة، يوم أمس الخميس، جاهزيتها فنياً ولوجستياً لانطلاقة البطولة.

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