2023/01/06 | 12:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 يناير، 2023 بغداد/المسلة: سيحاول مجلس النواب الأميركي الجمعة لليوم الرابع على التوالي انتخاب رئيس...

ظهرت المقالة الكونغرس الأميركي يغرق في الفوضى بعد فشله مرة جديدة في انتخاب رئيس له أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكونغرس الأميركي يغرق في الفوضى بعد فشله مرة جديدة في انتخاب رئيس له) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكونغرس الأميركي يغرق في الفوضى بعد فشله مرة جديدة في انتخاب رئيس له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).