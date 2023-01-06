ملعب كربلاء الدولي يفتح أبوابه أمام الجماهير الرياضية

2023/01/06 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم

الخطابي، بفتح أبواب ملعب كربلاء

الدولي أمام الجماهير، لمشاهدة مباريات

كأس الخليج "خليجي زين 25" في البصرة.

وذكر بيان عن مكتب المحافظ أن "محافظ

كربلاء المقدسة نصيف ج

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