2023/01/06 | 13:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _kyOyahvr5Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطالبات بإقرار القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطالبات بإقرار القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).