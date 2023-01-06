2023/01/06 | 13:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MP9fWodHVWo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فضيحة وزير النقل.. ما يميز بين وجبة درجة اولى ووجبة سياحية بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فضيحة وزير النقل.. ما يميز بين وجبة درجة اولى ووجبة سياحية بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).