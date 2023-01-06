ديالى تكشف خارطة الحرب ضد المخدرات خلال 2022 وخططها لـ 2023

2023/01/06 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت قيادة عمليات ديالى، اليوم الجمعة، عن نتائج الحرب ضد المخدرات خلال العام 2022.

وقال قائد عمليات ديالى اللواء علي فاضل لـ( بغداد اليوم)،إن "العمليات قادت جهود استثنائية وكبيرة في الحرب على المخدرات من خلال عدة اتجاهات في العام الماضي اثمرت عن نتائج مهمة هي الاعلى منذ سنوات".

واضاف أن "أكثر من 350 تاجر ومروج وناقل ومتعاطي سقطوا في قبضة الاجهزة الامنية في ديالى خلال العام الماضي بعد جهود استثنائية كبيرة شملت عدة مدن منها بعقوبة".

واشار فاضل الى ان "جهود العمليات اثمرت عن انحسار كبير في ملف انشطة المخدرات"، مضيفا أن "العمليات لديها خطط اخرى خلال 2023 في انهاء ما تبقى من الخلايا وتعزيز القدرات في القضاء النهائي على آفة المخدرات التي تهدد شبابنا".

وفي وقت سابق، أعلن مدير إعلام القيادة العميد نهاد محمد حسن في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "القيادة وبعد انتشار ظاهرة المخدرات الخطيرة في عموم العراق وبضمنها محافظة ديالى، قامت بالعمل على محورين مهمين: الأول تعقب وإلقاء القبض على المتعاطين والمروجين وتجار المخدرات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأضاف حسن أن "المحور الثاني هو القيام بمحاضرات توعوية وتثقيفية بخطر آفة المخدرات بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والوقفين السني والشيعي وكذلك رئاسة جامعة ديالى"، لافتاً إلى أن "هذه الأمور من شأنها أن تخفض مستوى جريمة المخدرات بشكل واضح وملموس خلال هذا العام، وهناك تنسيق عالي المستوى مع الدوائر الصحية في ديالى كونها المسؤولة عن علاج وتأهيل المتعاطين من أجل دمجهم بالمجتمع مرة أخرى".

تحرير: ر.



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