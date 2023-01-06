الحشد والجيش يدمران مضافة لداعش في جبال تلعفر

2023/01/06 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

دمرت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، اليوم الجمعة، مضافة لتنظيم داعش في جبال قضاء تلعفر في نينوى .

وذكر بيان للحشد الشعبي تلقته (بغداد اليوم ) ان " قوة من اللواء 53 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وقطعات الجيش العراقي من اللواء 73 فرقة 15 من تمكنت من تفجير مضافة تعود لعصابات داعش الارهابية في جبال شيخ إبراهيم المحاذية لقضاء تلعفر غرب مدينة الموصل".

وتابع ان "قطعات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية تواصل عملياتها الأستباقية البطولية لملاحقة فلول المجاميع الإرهابية الجبانة في عموم محافظة نينوى " .

تحرير : ع ك

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