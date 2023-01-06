قطارات العراق تتوجه الى البصرة.. النقل تستنفر طواقمها دعماً لخليجي 25

2023/01/06 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن أكمال انطلاق رحلاتها الاربعة المخصصة لنقل الجماهير الرياضية من محطة بغداد المركزية الى محافظة البصرة، لحضور بطولة خليجي 25، المقامة على ملعب جذع النخلة.

وذكر إعلام وزارة النقل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة أعلنت أكمال انطلاق رحلاتها الاربعة المخصصة لنقل الجماهير الرياضية من محطة بغداد المركزية الى محافظة البصرة، لحضور بطولة خليجي 25، المقامة على ملعب جذع النخلة".

وأضاف أنه "بناءً على توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي باستنفار الجهود اللازمة كافة لدعم البطولة وبأشراف رئيس الفريق الوزاري الوكيل الفني طالب بايش، فأن الوزارة أكملت أنطلاق رحلاتها الاربعة".

وبين مدير عام الشركة يونس خالد جواد بحسب البيان الى أن "الشركة ماضية بخدمة الجماهير الرياضية بنقلهم في قطارات السك الحديثه المكيفة (DMU) وبدون توقف"، موضحا أن "القطار الاول أنطلق يوم الخميس الساعة السابعة مساءً، والقطار الثاني غادر الساعة العاشرة مساءً، والثالث الساعة الحادية عشرة مساءً، والرابع الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل".

وأكد أن "جميع الرحلات شهدت اقبالا واسعا من قبل الجماهير الرياضية".

تحرير: ر.



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