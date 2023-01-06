إجراء اختبارات على مياه الصرف الصحي للطائرات وسط تفشي كورونا بالصين

2023/01/06 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "ببعض الأعمال التمهيدية" لإجراء فحوصات لمياه الصرف الصحي مع شركات الطيران، بحسب قول لوري تريميل فريمان، الرئيسة التنفيذية للرابطة الوطنية لمسؤولي الصحة في المقاطعة والمدينة، يوم الأربعاء.

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