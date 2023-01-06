2023/01/06 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط 18 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الاوسط وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “منفذ ميناء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تضبط 18 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر المركز الخبري الوطني.

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