2023/01/06 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يضع إكليلاً من الزهور على ضريح الجندي المجهول المركز الخبري الوطني.

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