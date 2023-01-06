"مشكوك في نواياه".. بدء سريان وقف إطلاق نار أعلنته روسيا في أوكرانيا

2023/01/06 | 13:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ سريان وقف إطلاق نار أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من جانب واحد في أوكرانيا، بمناسبة عيد الميلاد لدى الأرثوذكس، الجمعة، عند الساعة الثانية عشر بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت غرينتش).

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