الاسدي: 6 كانون الثاني منعطف تأريخي لايمكن ان يتخطاه الزمن

2023/01/06 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، يوم 6 كانون الثاني منعطفا تأريخيا لايمكن ان يتخطاه الزمن،

وذكر الاسدي في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه " في ذكرى التأسيس المجيد للجيش العراقي الباسل نقف عند مواقفه الوطنية الشجاعة ومحطات فرسانه في الذود عن الوطن والدفاع عن عرين الامة، ونستعيد في ٦ كانون الثاني، معارك الشرف والبطولة والاباء التي خاضها هذا الجيش في مواجهة الارهاب الداعشي، على خلفية القيم التي حملها والعقيدة الوطنية التي تربى عليها".

وتابع ان "الغيرة التي يحملها الجندي العراقي كانت ولازالت الكلمة الفصل في الحديث عن الانتصارات النوعية والاستراتيجية لهذا الجيش في المعارك الكبرى في مواجهة داعش ".

واكمل " قد اكد الجيش العراقي خلال سنوات من المعارك البطولية ومواكب الشهداء والجرحى التي قدمها في هذا السبيل اروع صوره، ارادته الحرة وروحه العراقية الباسلة وعناد مقاتليه وهم ينتقلون من نصر الى نصر ومن معركة الى اخرى بمساندة اخوانهم من الحشد الشعبي والاجهزة الامنية البطلة".

وبين ان "6 كانون الثاني، منعطف تاريخي ومحطة كبرى لايمكن ان يتخطاها الزمن تشير الى ان الدرب من هنا وان هذا الجيش سيبقى درع الوطن وسياجه العالي وقلبه الكبير"،منوها الى ان " في الذكرى الثانية بعد المئة لتاسيس الجيش العراقي نتوجه بالتحايا الكبيرة لمنتسبيه ضباطا ومراتب ولجميع صنوفه وتشكيلاته ولشهداءه الرحمة والرضوان ولجرحاه الشفاء العاجل ..والى مزيد من الانتصارات في مواجهة قوى الشر والعدوان"|.

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